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AB’de sıcak sac fiyatları daha da zayıfladı, Ekim ayında yüksek tonajlı ithal malzeme girişi bekleniyor

AB iç piyasasında, geçtiğimiz hafta, sıcak sac fiyatları, bir miktar daha düştü.

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