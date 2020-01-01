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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak ve soğuk sac fiyatlarındaki artış yavaşlamaya mı başladı?

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü, fakat piyasa kaynakları fiyatların daha ne kadar mevcut seviyelerinde kalabileceğine dair farklı görüşlere sahip.

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