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ABD’de yerel sıcak sac ve soğuk sac fiyatları artmaya devam ediyor, ithalat değerlendirmeye değer

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD spot piyasasında yerel sıcak sac ve soğuk sac fiyatları tekrar yükseldi.

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