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ABD’de yerel sıcak sac fiyatları haftalık bazda arttı

ABD yerel sıcak sac piyasasında önceki hafta gözlenen yatay seyir sona erdi ve fiyatlar haftalık bazda hafifçe arttı. Asıl ...

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