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ABD’de yerel levha fiyatları yukarı yönlü hareket kaydetti

ABD spot piyasasında yerel çelik levha fiyatları, iki hafta önce kaydedilen 1.962-2.006$/mt FOB ...

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