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ABD’de yerel levha fiyatları haftalık bazda arttı

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları 1.830-1.896$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı.

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