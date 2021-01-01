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ABD’de yerel galvanizli sac ve galvalum fiyatları hala güçlü

ABD yerel galvanizli sac ve galvalum piyasasında fiyatlar, geçtiğimiz bir haftalık sürede değişmedi. Piyasa kaynakları ...

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