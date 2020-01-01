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ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları güçlü kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de iç piyasaya verilen galvanizli sac fiyatları hala yüksek ve aynı seviyede yer alıyor.

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