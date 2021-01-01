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ABD’de yerel çelik levha fiyatları 1 Ocak’tan beri %93,6 arttı

ABD spot piyasasında yerel çelik levha fiyatları 1.962-2.006$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Bu haftanın ...

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