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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları şimdilik değişmedi ama düşüş kaçınılmaz görünüyor

Geçtiğimiz iki haftadır ABD’de yerel sıcak ve soğuk sac fiyatları değişmedi. Bu durum piyasa oyuncularının çoğunun fiyatların ...

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