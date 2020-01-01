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ABD’de yassı mamul fiyatları piyasa oyuncularını şaşırtmaya devam ediyor

ABD yassı mamul piyasasındaki durum “çoğunlukla kafa karıştırıcı” ve fiyatlar “hala olması gerektiği seviyenin oldukça üstünde” yer alıyor.

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