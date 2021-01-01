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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları için eğilim aşağı yönlü

ABD yerel yassı mamul piyasasında arz sorunun iyileşmeye devam etmesiyle birlikte, spot piyasa fiyatları bir miktar zayıflama belirtileri gösteriyor.

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