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ABD’de Vietnam’dan sıcak sac ithalatına yönelik ilgi artıyor

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ABD’li tüccarlar Vietnam’dan ithal sıcak sac için Körfez limanlarında, kamyonda ...

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