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ABD’de Vietnam çıkışlı sıcak sac fiyatları hala sabit

ABD’de tüccarlar tarafından Vietnam menşeli sıcak sac için verilen teklifler iki hafta öncesine kıyasla değişmedi.

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