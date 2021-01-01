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ABD’de Türkiye ve Meksika’dan ithal sıcak sac fiyatları sabit

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’li tüccarlar Meksika’dan ithal sıcak sac için yaklaşık 1.764-1.786$/mt FOB Teksas ...

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