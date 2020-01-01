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ABD'de Türkiye çıkışlı soğuk sac fiyatları

Tüccarların Türkiye menşeli soğuk sac için ABD’ye verdiği teklifler ABD Körfez limanlarında teslim yaklaşık +1.764$/mt DDP seviyesinde yer alıyor.

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