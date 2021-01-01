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ABD’de Tayvan, Türkiye ve Avrupa çıkışlı soğuk sac fiyatları

ABD’de tüccarlar tarafından verilen Tayvan, Türkiye ve Avrupa menşeli soğuk sac teklifleri ABD Körfez limanlarında teslim 2.094$/mt DDP seviyesinde.

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