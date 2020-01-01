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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatları ne kadar artacak?

ABD’de sıcak ve soğuk sac dahil olmak üzere yerel yassı mamul fiyatları, geçen haftadan itibaren çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam etti.

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