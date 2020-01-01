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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatları mantığı zorlayacak seviyede

ABD’de yassı mamul fiyatları, üreticilerin fiyat artışları açıkladığı Ağustos ayının son haftasından beri yükseliyor.

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