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ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatları artan ithalat baskısı altında

Piyasa kaynaklarına göre, ABD’de yerel çelik sac fiyatlarında gevşeme devam ediyor ve ithalattan kaynaklanan artan baskı ile ...

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