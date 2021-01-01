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ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatları 2021’de rekor seviyelere çıkmasının ardından normalleşiyor

2021 yılının ilk haftalarında ABD’de yerel sıcak sac ve soğuk sac fiyatları sırasıyla 1.124-1.191$/mt FOB fabrika çıkışı ve ...

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