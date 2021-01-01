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ABD’de sıcak sac ve soğuk sac fiyatlarındaki düşüş “henüz sona ermedi”

Geçtiğimiz hafta ABD’de yerel çelik sac fiyatları gevşemeye devam ederken, piyasa kaynakları spot piyasada yapılan sıcak sac ...

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