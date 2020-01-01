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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak sac ve soğuk sac fiyatları yükselmeye devam ediyor, artışın kısa vadede sona ermesi beklenmiyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel yassı mamul piyasasında spot fiyatlar artmaya devam etti.

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