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ABD’de sıcak sac fiyatları tekrar düştü, soğuk sac fiyatları direniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD’de yerel sıcak sac fiyatları tekrar düştü ve bazıları önümüzdeki yılın başına kadar ...

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