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ABD’de sıcak sac fiyatları düşüşte, soğuk sac fiyatları “esnek”

ABD’de yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz günlerde düşmeye devam etti, aşağı yönlü hareketin 2022 yılında da devam edeceğini düşünülüyor.

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