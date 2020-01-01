﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak sac fiyatları 1.543$/mt sınırını aştı, soğuk sac fiyatları ise 1.764$/mt’un üstünde

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de iç piyasaya verilen sıcak ve soğuk sac fiyatlarındaki artış devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.