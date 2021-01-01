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ABD’de sıcak sac fiyat aralığı yeniden düştü, soğuk sac fiyatları da trendi takip etti

ABD yerel sıcak sac piyasasında en çok duyulan spot bağlantı aralığı tekrar gevşedi. Daha önce 2.050-2.094$/mt FOB fabrika ...

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