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ABD’de sac fiyatları hurda fiyatlarındaki düşüşe rağmen arttı

ABD’de iç piyasaya verilen çoğu hurda fiyatı bu ayki alım döneminde düştü ancak, bu düşüş sac fiyatlarındaki artışa etki etmedi.

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