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ABD’de sac fiyatları hurda fiyatlarındaki artışın ardından daha da yükselebilir

ABD’de hurda fiyatlarının bu ayki alım döneminde artmasının beklendiği ve sac fiyatlarının da muhtemelen aynı trendi göstereceği belirtildi.

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