﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sac fiyatları artmaya devam ediyor, sıcak sac 1.764$/mt’u geçti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de yerel sıcak ve soğuk sac spot fiyatları artmaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.