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ABD’de sac fiyatları 12 aydır artıyor

ABD’de yerel sac fiyatları son 12 aydır istikrarlı bir şekilde artıyor.

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