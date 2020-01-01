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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Meksika’dan ithal sıcak sac fiyatları arttı

ABD’ye Meksikalı tüccarlar tarafından verilen sıcak sac teklifleri yaklaşık 1.323$/mt FOB Teksas seviyesinde yer almaya başladı.

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