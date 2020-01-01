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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Meksika menşeli sıcak sac fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’ye tüccarlar tarafından Meksika menşeli sıcak sac için verilen teklifler geçen haftaya kıyasla değişmedi.

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