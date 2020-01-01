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ABD’de levha fiyatları yine arttı, SSAB rekor seviyede kâr kaydetti

İsveçli çelik üreticisi SSAB, güçlü çelik talebi sayesinde bu yılın birinci çeyreğinde beklenenin üstünde kâr kaydettiğini açıkladı.

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