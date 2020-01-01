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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de levha fiyatları üretici fiyatlarındaki artış sonrası yükseldi

Nucor levha fiyatlarını en az 110-165$/mt artırmış ve en düşük yerel levha baz fiyatını 1.455$/mt FOB fabrika çıkışı seviyesinde belirlemişti.

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