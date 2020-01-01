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ABD’de levha fiyatları arttı

ABD’de iç piyasaya verilen spot levha fiyatları yaklaşık 1.323$/mt FOB fabrika çıkışı seviyesinde duyuldu.

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