﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de levha fiyatları artmaya devam ediyor

ABD’de levha fiyatları geçen hafta kaydedilen 1.036-1.080$/mt FOB fabrika çıkışı aralığına kıyasla arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.