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ABD’de ithal soğuk sac fiyatları

ABD’ye Türkiye’den verilen soğuk sac teklifleri ABD Körfez limanlarında teslim 1.279-1.301$/mt CFR aralığında duyuldu.

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