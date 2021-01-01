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ABD’de ithal sıcak ve soğuk saca yönelik talep artıyor

ABD’de ithal ve yerel sıcak sac ile soğuk sac fiyatları arasındaki fark açılmaya devam ettiği için ithal ürünlere yönelik talep artıyor.

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