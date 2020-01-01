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ABD’de ithal sıcak sac fiyatları

ABD spot piyasasında ithal sıcak sac fiyatları Haziran-Temmuz teslimli olmak üzere ABD Körfez limanlarında teslim 1.102$/mt DDP seviyesinde duyuluyor.

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