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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları yatay seyretti, ancak yukarı yönlü revizyon bekleniyor

ABD ithal kaplamalı mamul piyasasında spot fiyatlar yatay seyrederken, piyasa kaynakları bunun çok uzun sürmeyebileceğini söyledi.

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