﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları hala yüksek fakat sabit

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD ithal galvanizli sac ve galvalum piyasalarında hareketlilik, fiyat sorguları ve talep sabit kaldı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.