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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları hala yerel fiyatların “çok altında”

ABD’de yerel galvanizli sac ve galvalum fiyatları önümüzdeki haftalarda gevşemeye devam edebilir, fakat hala ithal tekliflerin ...

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