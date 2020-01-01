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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları hala “oldukça yüksek”

ABD’deki alıcılar hala “4 ay boyunca teslim edilmeyecek pahalı ithal çelik alımı yapmak istemiyor.”

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