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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları hala güçlü

Piyasa kaynaklarına göre, ABD spot piyasasında ithal galvanizli sac ve galvalum fiyatları rekor seviyelerde kalmaya devam etti.

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