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ABD’de ithal galvanizli sac alıcıları hala temkinli

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları Meksika’dan duyulan yeni bir teklifle sabit kaldı.

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