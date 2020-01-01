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ABD’de hurda fiyatları düşerse yassı mamul fiyatları güçlü kalabilir mi?

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, ABD’de yerel hurda fiyatlarının önümüzdeki ayki alım döneminde düşmesi bekleniyor.

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