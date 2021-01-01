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ABD’de Güney Kore, Türkiye, Vietnam, Meksika ve Sırbistan çıkışlı sıcak sac fiyatları

ABD’li tüccarların Güney Kore, Türkiye, Vietnam, Sırbistan ve Mısır’dan ithal sıcak sac için verdiği teklifler değişmedi.

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