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ABD'de Güney Kore çıkışlı sıcak sac fiyatları

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde tüccarların Güney Kore menşeli sıcak sac için ABD’ye verdiği teklifler yatay seyretti.

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