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ABD’de Güney Kore çıkışlı sıcak sac fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ABD’ye Güney Kore’den verilen sıcak sac teklifleri yaklaşık 1.235$/mt FOB Houston seviyesinde duyuldu.

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